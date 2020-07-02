Ибрагимович не будет продлевать контракт с «Миланом»

Sky Sport Italia сообщает, что 38-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович после завершения текущего сезона покинет «Милан».

Нынешнее соглашение Златана с красно-черными рассчитано до 31 августа и, скорее всего, не будет продлено. Ибрагимович может продолжить карьеру в шведском «Хаммарбю», совладельцем которого является. Златану принадлежат 25% акцию клуба из Стокгольма, и он тренировался вместе с командой во время паузы в соревнованиях из-за коронавируса.

В январе шведский нападающий заключил с «Миланом» контракт до конца нынешнего сезона после расставания с «Лос-Анджелес Гэлакси». С тех пор Ибрагимович сыграл 11 матчей, забив четыре гола и сделав одну результативную передачу.