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02 июля 20:02
автор: Виктор Шарафудинов

Французская прокуратура собирается привлечь Бензема к суду за шантаж Вальбуэна

Из-за скандала форвард «Реала» не играет за сборную Франции с 2015 года.

Французская прокуратура вновь собирается привлечь Карима Бензема к суду по делу о шантаже другого футболиста Матье Вальбуэна. Об этом сообщает агентство AFP.

Бензема, бывший игрок «Кубани» Джибриль Сиссе и еще несколько подозреваемых были арестованы полицией города Версаль в ноябре 2015 года. Нападающему мадридского «Реала» предъявили обвинении в соучастии в попытке шантажа Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Спустя два года кассационный суд Франции отказался начинать процесс против Бензема, однако сексуально-криминальный скандал стоил Кариму места в национальной сборной. С 2015 года ни он, ни бывший полузащитник московского «Динамо» Вальбуэна не привлекались в главную команду страны.

В заявлении прокуратуры Версаля сказано о намерении привлечь к ответственности Бензема, но в то же время подчеркнуто, что расследование в отношении Сиссе прекращено.

источник: AFP
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