Французская прокуратура собирается привлечь Бензема к суду за шантаж Вальбуэна

Французская прокуратура вновь собирается привлечь Карима Бензема к суду по делу о шантаже другого футболиста Матье Вальбуэна. Об этом сообщает агентство AFP.

Бензема, бывший игрок «Кубани» Джибриль Сиссе и еще несколько подозреваемых были арестованы полицией города Версаль в ноябре 2015 года. Нападающему мадридского «Реала» предъявили обвинении в соучастии в попытке шантажа Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Спустя два года кассационный суд Франции отказался начинать процесс против Бензема, однако сексуально-криминальный скандал стоил Кариму места в национальной сборной. С 2015 года ни он, ни бывший полузащитник московского «Динамо» Вальбуэна не привлекались в главную команду страны.

В заявлении прокуратуры Версаля сказано о намерении привлечь к ответственности Бензема, но в то же время подчеркнуто, что расследование в отношении Сиссе прекращено.