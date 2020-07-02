Дочь Малафеева обвиняют в торговле наркотиками

Дочь бывшего вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения была направлена в психиатрический диспансер для прохождения экспертизы.

Об этом сообщает телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. 16-летнеяя Малафеева обвиняется в торговле наркотиками. Уголовный кодекс предусматривает за это преступление наказание до 15 лет лишения свободы

Ксения была задержана в марте нынешнего года, после чего Следственный комитет завел дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.