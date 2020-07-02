Эмилиано Ригони: «Зенит» сделает все, чтобы сохранить нынешний запас очков

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью пресс-службе своего клуба оценил свою нынешнюю форму, а также поделился ожиданием от ближайших матчей команды Сергея Семака.

- Если говорить только о «физике» – 10 из 10, чувствую себя превосходно, – отметил Ригони. – Разумеется, не хватает игрового ритма, который наберется после нескольких матчей.

- Что такое три месяца без футбола для профессионального футболиста?

- Это как оставить любого человека без его любимого дела, ведь футбол – наша страсть. Шли дни, недели, а вокруг была только неопределенность. Исчезли все привычные вещи – тренировки на базе, игры по выходным, футбольная рутина. Важно было как-то уложить это все в голове. Тяжело, но ничего не поделать. Всегда нужно оставаться оптимистом, верить, что все вернется на круги своя. И как мы видим, все постепенно возвращается три месяца спустя.

- Длительный перерыв в чемпионате на руку лидирующему «Зениту» или его преследователям?