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02 июля 21:23
автор: Виктор Шарафудинов

Эмилиано Ригони: «Зенит» сделает все, чтобы сохранить нынешний запас очков

В теории петербургский клуб может стать чемпионом уже в ближайшее воскресенье.

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в интервью пресс-службе своего клуба оценил свою нынешнюю форму, а также поделился ожиданием от ближайших матчей команды Сергея Семака.

- Если говорить только о «физике» – 10 из 10, чувствую себя превосходно, – отметил Ригони. – Разумеется, не хватает игрового ритма, который наберется после нескольких матчей.

- Что такое три месяца без футбола для профессионального футболиста?

- Это как оставить любого человека без его любимого дела, ведь футбол – наша страсть. Шли дни, недели, а вокруг была только неопределенность. Исчезли все привычные вещи – тренировки на базе, игры по выходным, футбольная рутина. Важно было как-то уложить это все в голове. Тяжело, но ничего не поделать. Всегда нужно оставаться оптимистом, верить, что все вернется на круги своя. И как мы видим, все постепенно возвращается три месяца спустя.

- Длительный перерыв в чемпионате на руку лидирующему «Зениту» или его преследователям?

- Мы вышли с зимней паузы с уверенностью и настроем выполнить поставленную задачу — стать чемпионами. Из-за перерыва все команды выпали из ритма, поэтому сейчас важно, кто лучше сумел восстановиться и подготовиться к возвращению. Мы много и тяжело работали, чтобы набрать прежнюю высоту. «Зенит» – лидер турнира, мы прекрасно осознаем то преимущество в очках, которое имеем перед другими командами, и сделаем все, чтобы сохранить этот запас и, если будет возможно, увеличить его. Мы живем сегодняшним днем и думаем только о нем. То, что было раньше, – уже не важно.

Вчера 1 июля гол Ригони принес «Зениту» выездную победу над «Тамбовом» (2:1). Ранее аргентинец в нынешнем сезоне за команду Сергея Семака не забивал. С сентября по февраль он играл на правах аренды за итальянскую «Сампдорию».

«Зенит» после 25 матчей опережает «Локомотив» на 11 очков. Петербургский клуб может во второй раз подряд завоевать чемпионский титул уже по итогам следующего тура, если обыграет в гостях «Краснодар», а железнодорожники потеряют очки в домашней игре против «Сочи».

Матч «Локомотив» – «Сочи» состоятся в субботу 4 июля, а в воскресенье 5 июля сыграют «Краснодар» и «Зенит».

источник: ФК «Зенит»
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В теории петербургский клуб может стать чемпионом уже в ближайшее воскресенье.
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