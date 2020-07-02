«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Составы команд

Футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 32-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Эрик Гарсия, Ляпорт, Б.Менди, Родриго, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Стерлинг, Габриэл Жезус.
Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Сильва, Марез, Канселу, Отаменди, Дойл.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино, Салах.
Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Джонс, Уильямс, Эллиотт, Ориги.