ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 июля 21:46
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Составы команд

Матч начнется в 22:15 по московскому времени.

Футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили составы на матч 32-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Эрик Гарсия, Ляпорт, Б.Менди, Родриго, Гюндоган, Де Брюйне, Фоден, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернарду Силва, Давид Сильва, Марез, Канселу, Отаменди, Дойл.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Роберто Фирмино, Салах.

Запасные: Адриан, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Минамино, Джонс, Уильямс, Эллиотт, Ориги.

За семь туров до конца чемпионата «Ливерпуль» досрочно гарантировал себе чемпионский титул. Команда Юргена Клоппа опережает «Манчестер Сити» на 23 очка.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Отрыт предзаказ на электропикап Nikola BadgerГончаренко о дерби: мы должны быть во всеоружииОгненный тур. Самое интересное о матчах 25-го тура РПЛРумынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
«Тоттенхэм» проиграл в гостях у «Шеффилд Юнайтед»
Команда Моуринью опустилась на девятое место.
02.07.2020 21:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Составы команд
Матч начнется в 22:15 по московскому времени.
02.07.2020 21:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Эмилиано Ригони: «Зенит» сделает все, чтобы сохранить нынешний запас очков
В теории петербургский клуб может стать чемпионом уже в ближайшее воскресенье.
02.07.2020 21:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дочь Малафеева обвиняют в торговле наркотиками
Ксении грозит до 15 лет лишения свободы.
02.07.2020 20:40
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Французская прокуратура собирается привлечь Бензема к суду за шантаж Вальбуэна
Из-за скандала форвард «Реала» не играет за сборную Франции с 2015 года.
02.07.2020 20:02
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ибрагимович не будет продлевать контракт с «Миланом»
Златан может продолжить карьеру в шведском «Хаммарбю».
02.07.2020 19:36
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Главный тренер «Динамо» Новиков поздравил спортивных журналистов
Международный день спортивного журналиста отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.
02.07.2020 19:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Вадим Евсеев: Пока играем через три дня на четвертый. Проблем и минусов не вижу
Главный тренер «Уфы» высказался по поводу плотного календаря чемпионата России после рестарта.
02.07.2020 19:09
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Виктор Кашшаи: Было принято правильное решение не засчитать гол «Спартака» в матче против «Уфы»
27 июня красно-белые сыграли с командой Вадима Евсеева вничью на своем поле.
02.07.2020 18:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Кашшаи поддержал назначение позднего пенальти в матче «Ростов» – «Краснодар»
Спорный 11-метровой помог команде Карпина спастись от поражения на 11-й минуте компенсированного времени.
02.07.2020 18:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика