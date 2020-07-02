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02 июля 23:54
автор: Виктор Шарафудинов

Лим ищет новых владельцев для «Валенсии»

Сингапурский бизнесмен намерен продать испанский клуб.

Radio Taronja сообщает, что владелец «Валенсии» Питер Лим поручил португальскому агенту Жорже Мендешу найти инвесторов, которые готовы приобрести клуб, в прошлом шесть раз побеждавший в чемпионате Испании.

После этого в компанию Лима Mertion обратились бывшие сотрудники «Валенсии» с целью узнать условия продажи клуба. Среди них один из бывших президентов клуба, но его имени испанские журналисты не сообщают.

Сингапурский миллиардер Лим владеет «Валенсией» с 2014 года. С тех пор команда трижды занимала четвертое место в примере: в 2015, 2018 и 2019 годах, а также завоевала Кубок короля в сезоне-2018/19. За пять туров до конца текущего чемпионата команда занимает десятую строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков.

29 июня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес, в сентябре прошлого года сменивший Марселино Гарсию Тораля. Заканчивать сезон левантийцы будут под руководством Сальвадора Гонсалеса по прозвищу Воро, ранее занимавшего должность ассистента.

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