Лим ищет новых владельцев для «Валенсии»

Radio Taronja сообщает, что владелец «Валенсии» Питер Лим поручил португальскому агенту Жорже Мендешу найти инвесторов, которые готовы приобрести клуб, в прошлом шесть раз побеждавший в чемпионате Испании.

После этого в компанию Лима Mertion обратились бывшие сотрудники «Валенсии» с целью узнать условия продажи клуба. Среди них один из бывших президентов клуба, но его имени испанские журналисты не сообщают.

Сингапурский миллиардер Лим владеет «Валенсией» с 2014 года. С тех пор команда трижды занимала четвертое место в примере: в 2015, 2018 и 2019 годах, а также завоевала Кубок короля в сезоне-2018/19. За пять туров до конца текущего чемпионата команда занимает десятую строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков.

29 июня с поста главного тренера «Валенсии» был уволен Альберт Селадес, в сентябре прошлого года сменивший Марселино Гарсию Тораля. Заканчивать сезон левантийцы будут под руководством Сальвадора Гонсалеса по прозвищу Воро, ранее занимавшего должность ассистента.