«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:0.

На 25-й минуте Кевин Де Брюйне реализовал пенальти, который заработал Рахим Стерлинг. На 35-й уже сам Стерлинг отличился после передачи Филипа Фодена, а на 45-й Фоден реализовал выход один на один, который организовал Де Брюйне.

Итоговый счет был установлен на 66-й минуте. Полузащитник гостей Алекс Окслейд-Чемберлен направил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» еще по итогам предыдущего тура впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул. Команда Юргена Клоппа занимает первое место, имея 86 очков.

Мерсисайдцы потерпели лишь второе предупреждение в текущем чемпионате. 29 февраля они уступили «Уотфорду» в гостях с результатом 0:3.