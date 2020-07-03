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03 июля 00:11
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»

Перед игрой «горожане» устроили красным чемпионский коридор, но в игре оказывать почести не стали.

Матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» завершился со счетом 4:0.

На 25-й минуте Кевин Де Брюйне реализовал пенальти, который заработал Рахим Стерлинг. На 35-й уже сам Стерлинг отличился после передачи Филипа Фодена, а на 45-й Фоден реализовал выход один на один, который организовал Де Брюйне.

Итоговый счет был установлен на 66-й минуте. Полузащитник гостей Алекс Окслейд-Чемберлен направил мяч в свои ворота.

«Ливерпуль» еще по итогам предыдущего тура впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул. Команда Юргена Клоппа занимает первое место, имея 86 очков.

Мерсисайдцы потерпели лишь второе предупреждение в текущем чемпионате. 29 февраля они уступили «Уотфорду» в гостях с результатом 0:3.

«Манчестер Сити» идет на второй строчке, набрав 66.

5 июля «горожане» сыграют на выезде с «Саутгемптоном», а «Ливерпуль» примет «Астон Виллу».

источник: «Советский спорт»
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