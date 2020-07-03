«Реал» обыграл «Хетафе» и увеличил перевес над «Барселоной» до четырех очков

Матч 33-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Хетафе» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол забил на 79-й минуте забил с пенальти капитан мадридцев Серхио Рамос. Заработал 11-метровый Даниэль Карвахаль, вынудив сфолить Матиаса Оливеру, а для Рамоса эта игра стала 450-й в примере в составе Королевского клуба.

«Реал», одержав шесть побед подряд, продолжает лидировать в чемпионате Испании. У команды Зинедина Зидана 74 очка, а у ближайшего преследователя «Барселоны» – 70.

«Хетафе» опустился на шестую строчку таблицы, оставшись с 52 очками.

5 июля состоятся матчи «Атлетик» – «Реал» и «Осасуна» – «Хетафе», а «Барселона» сыграет на выезде с «Вильярреалом».