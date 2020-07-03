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03 июля 08:42
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Хави согласился стать новым главным тренером «Барселоны»

Бывший капитан собирается возглавить каталонскую команду со следующего сезона.

Журналист El Mundo Deportivo Франсеск Агилар в твиттере сообщил о том, что «Барселона» и Хави достигли соглашения о сотрудничестве.

После завершения текущего сезона бывший полузащитник каталонцев и сборной Испании станет новым главным тренером. При этом Кике Сетьен может быть уволен еще до конца чемпионата. В этом случае оставшиеся матчи сине-гранатовые проведут под руководством тренера «Барселоны B» Франсиско Хавьера Гарсии Пименты.

Хави в прошлом году завершил карьеру футболиста и начал тренерскую, возглавив катарский «Аль-Садд». После 17 туров его команда занимает третье место в чемпионате, отставая от лидера «Аль-Духаиля» на 10 очков.

«Барселона» за пять туров до конца чемпионата отстает от «Реала» на четыре очка в испанской примере. Сетьен возглавил каталонскую команду 13 января, став преемником уволенного Эрнестов Вальверде.

источник: El Mundo Deportivo
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