Юрген Клопп: Настрой игроков «Ливерпуля» был хорошим, но мы проиграли 0:4

Юрген Клопп заявил, что у футболистов «Ливерпуля» был правильный настрой на выездной матч 32-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», и у команды было много голевых моментов.

Уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» уступил команде Хосепа Гвардиолы со счетом 0:4.

«Настрой был хорошим, а качество игры было неплохим, – цитирует пресс-конференцию Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». – Тем не менее, мы проиграли 0:4.

Мы создали, наверное, больше голевых моментов, чем в тех матчах, в которых побеждали, однако мы их не использовали, а «Сити» бы хорош. Обычно мы не даем им столько возможностей для контратак.

Мы теряли мяч в тех эпизодах, когда нельзя было этого делать. Не знаю, какую реакцию «Ливерпуль» должен показать в следующем матче против «Астон Виллы». Нужно просто сделать то, что нужно.