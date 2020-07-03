ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июля 09:15
автор: Виктор Шарафудинов

Юрген Клопп: Настрой игроков «Ливерпуля» был хорошим, но мы проиграли 0:4

Главный тренер чемпионов Англии прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити».

Юрген Клопп заявил, что у футболистов «Ливерпуля» был правильный настрой на выездной матч 32-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», и у команды было много голевых моментов.

Уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» уступил команде Хосепа Гвардиолы со счетом 0:4.

«Настрой был хорошим, а качество игры было неплохим, – цитирует пресс-конференцию Клоппа официальный сайт «Ливерпуля». – Тем не менее, мы проиграли 0:4.

Мы создали, наверное, больше голевых моментов, чем в тех матчах, в которых побеждали, однако мы их не использовали, а «Сити» бы хорош. Обычно мы не даем им столько возможностей для контратак.

Мы теряли мяч в тех эпизодах, когда нельзя было этого делать. Не знаю, какую реакцию «Ливерпуль» должен показать в следующем матче против «Астон Виллы». Нужно просто сделать то, что нужно.

Значит ли это поражение, что следующий сезон для нас будет сложным? Нет. Мы просто получили напоминание о том, насколько хорош «Манчестер Сити». В этом необходимости не было, ведь я это знал и раньше. О следующем сезоне будем думать позже».

«Ливерпуль» еще по итогам предыдущего тура впервые за 30 лет завоевал чемпионский титул. Команда Клоппа занимает первое место, имея 86 очков.

Мерсисайдцы потерпели лишь второе предупреждение в текущем чемпионате. 29 февраля они уступили «Уотфорду» в гостях с результатом 0:3.

У занимающего второе место «Манчестер Сити» 66 очков.

5 июля «Ливерпуль» примет «Астон Виллу».

источник: ФК «Ливерпуль»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Мельгарехо официально стал свободным агентомВ Красногорске локализован пожар«Спартак» рассказал о подготовке к дербиБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирФигуристка Синицина опубликовала откровенное фото в купальнике
«Бавария» объявила о трансфере Сане из «Манчестер Сити»
Мюнхенский клуб заплатит «горожанам» 45 миллионов евро.
03.07.2020 10:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хакими официально перешел из «Реала» в «Интер» за 40 млн евро
Марокканец сможет сыграть за миланский клуб с 1 сентября.
03.07.2020 10:05
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Зиденин Зидан: Пока чемпионат не завершен, нельзя говорить о титуле
За пять туров до конца «Реал» опережает «Барселону» на четыре очка.
03.07.2020 09:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хосеп Гвардиола: До игры в Манчестере игроки «Ливерпуля» выпили достаточно пива
Главный тренер «Сити» прокомментировал крупную победу над чемпионом.
03.07.2020 09:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Юрген Клопп: Настрой игроков «Ливерпуля» был хорошим, но мы проиграли 0:4
Главный тренер чемпионов Англии прокомментировал крупное поражение от «Манчестер Сити».
03.07.2020 09:15
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: Хави согласился стать новым главным тренером «Барселоны»
Бывший капитан собирается возглавить каталонскую команду со следующего сезона.
03.07.2020 08:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Реал» обыграл «Хетафе» и увеличил перевес над «Барселоной» до четырех очков
Серхио Рамос отметил юбилейный матч, забив победный гол.
03.07.2020 08:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Рома» проиграла «Удинезе» на своем поле
Римский клуб отстает от идущей на четвертом месте «Аталанты» на 12 очков.
03.07.2020 08:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль»
Перед игрой «горожане» устроили красным чемпионский коридор, но в игре оказывать почести не стали.
03.07.2020 00:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Лим ищет новых владельцев для «Валенсии»
Сингапурский бизнесмен намерен продать испанский клуб.
02.07.2020 23:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика