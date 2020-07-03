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03 июля 09:33
автор: Виктор Шарафудинов

Хосеп Гвардиола: До игры в Манчестере игроки «Ливерпуля» выпили достаточно пива

Главный тренер «Сити» прокомментировал крупную победу над чемпионом.

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» со счетом 4:0. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола считает, что гости были настроены серьезно, поскольку у них было достаточно времени для того, чтобы отпраздновать оформление титула на минувшей неделе.

«Я очень рад, – заявил Гвардиола после матча в интервью BBC. – Мы победили чемпионов, показав высокое качество игры.

Когда мы организовали чемпионский коридор, я видел, что футболисты «Ливерпуля» отлично настроены. Они приехали сюда не для того, чтобы праздновать. Думаю, они уже выпили достаточно пива, а здесь собирались сражаться всерьез.

Для нас эта крупная победа очень важна. Она поможет правильно подготовиться к полуфиналу Кубка Англии против «Арсенала» и к матчу Лиги чемпионов против «Реала».

«Ливерпуль» оформил досрочно победу в чемпионате еще на прошлой неделе. После 32 туров «Манчестер Сити» занимает второе место, отставая от команды Юргена Клоппа на 20 очков.

В полуфинале Кубка Англии «горожане» 18 июля сыграет на «Уэмбли» с «Арсеналом», а ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» состоится 7 или 8 августа.

источник: BBC
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