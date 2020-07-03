Зиденин Зидан: Пока чемпионат не завершен, нельзя говорить о титуле

После домашней победы над «Хетафе» в 33-м туре испанского чемпионата (1:0) главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что пока рано праздновать завоевание титула.

«Мы всего лишь взяли очередные три очка, но чемпионство пока не выиграли, – цитирует слова Зидана Marca. – Эта победа очень важна, но впереди еще пять финалов, которые нужно выиграть. Самое важное сейчас – отдохнуть и подумать о следующей игре. Пока чемпионат не завершен, нельзя говорить о завоевании титула.

Еще до матча было ясно, что нам будет очень трудно. В первом тайме «Хетафе» прессинговал очень высоко, создавая нам сложности. Но мы терпеливо ждали своего гола.

Нужно было сохранять хладнокровие, несмотря на хорошую игру соперника в защите. Хочу поздравить футболистов, поскольку им было непросто психологически и физически. Играть каждые три дня очень трудно».

«Реал», одержав шесть побед подряд, продолжает лидировать в чемпионате Испании. У команды Зидана 74 очка, а у ближайшего преследователя «Барселоны» – 70.