Хакими официально перешел из «Реала» в «Интер» за 40 млн евро

Официальный сайт «Интера» сообщил о переходе 21-летнего правого защитника Ашрафа Хакими.

Контракт заключен до 30 июня 2025 года. По информации итальянской прессы, сумма трансфера составит 40 миллионов евро.

В двух предыдущих сезона воспитанник «Реала» Хакими играл за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. В чемпионате-2019/20 Ашраф отметился пятью голами и десятью результативными передачами в 33 матчах бундеслиги.

Всего в его активе 73 игры, 12 голов и 17 ассистов в составе «Боруссию». В прошлом Ашраф сыграл 17 матчей за главную команду «Реалу», забив два мяча и сделав один голевой пас.