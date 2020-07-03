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03 июля 12:54
автор: Виктор Шарафудинов

«Рубин» продолжает подготовку к матчу против «Оренбурга» после получения просьбы о переносе

Игра должна состояться в Казани 5 июля.

Сегодня ФК «Оренбург» обратился с казанскому «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура чемпионата России с 5 на 19 июля. В данный момент команда Леонида Слуцкого продолжает подготовку к воскресной встрече в обычном режиме.

Вот, что ответили в пресс-службе «Рубина» в ответ на запрос ТАСС:

«Да, мы получили письмо. Но у «Оренбурга» пока нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. На данный момент мы готовимся к матчу».

25 июня стало известно о том, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусом. С «Краснодаром» и «Уралом» оренбургская команда не сыграла, отказавшись использовать игроков молодежного состава и согласившись на технические поражения.

источник: ТАСС
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