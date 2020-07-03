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03 июля 13:06
автор: Виктор Шарафудинов

Николай Рассказов: Системы VAR в футболе быть не должно

Защитнику «Спартака» не нравятся затяжные паузы в игре.

Николай Рассказов в интервью для официального сайта московского «Спартака» высказался по поводу применения системы VAR в футболе.

«Я смотрю матчи английского и немецкого чемпионатов, и там видеоповторы часто помогают принимать верные решения, – заявил 22-летний Рассказов. – Мне нравится, что их системы определения взятия ворот понятны. Но очевидно, что полностью исключить ошибки невозможно. Бывает, даже повторы не дают четкого ответа. И поэтому моя изначальная позиция относительно VAR не изменилась: мне кажется, таких систем в футболе быть не должно. Роковые ошибки судей – такая же часть игры, такая же история этого вида спорта. С системами, подобными VAR, человеческий фактор уходит. Впрочем, у нас в чемпионате, видимо, нет.

Один из ключевых минусов VAR – затяжные паузы, которые нарушают темп матча. Это можно понять на примере нашей игры с «Уфой». Чтобы взломать оборону такой команды, нужно постоянно взвинчивать темп, добавлять агрессии. В то время как противник пытается тебя «усыпить». Подобные паузы также возникают, когда команда проигрывает и бежит вперед, а футболисты соперника используют «хитрости»: обращаются за медицинской помощью, лежат на поле. Минута, две – и все успокаивается, темп необходимо восстанавливать. Футбол – не хоккей, где интенсивность действий запредельная».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял о том, что применение системы VAR не решило проблем в работе российских судей.

27 июня в концовке матча 24-го тура чемпионата России «Спартак» – «Уфа» при помощи VAR был аннулирован гол нападающего красно-белых Александра Соболева. Игра завершилась вничью 0:0.

источник: ФК «Спартак»
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