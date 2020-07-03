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03 июля 13:21
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Мостовой: Тедеско пока не знает, что делать с атакующей линией «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России заявил, что в составе красно-белых постоянно происходит чехарда.

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию в чемпионате России накануне 26-го тура.

«Можно говорить, что интрига в чемпионской гонке умерла, – рассказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ». – Даже если «Зенит» проиграет «Краснодару», то будет следующая встреча, и они ее выиграют. Игру против «Тамбова» мы смотрели, «Тамбов» сопротивлялся, но их игроки сами были виноваты. «Зенит» бы не расстроился, если бы сыграли вничью, просто защитники «Тамбова» не должны были делать то, что они делали в конце. У «Краснодара» сильная команда, если они выиграют, ничего страшного для «Зенита» не произойдет, сыграют следующую игру.

«Локомотив» пока играет на багаже Семина. Говорить о том, что Николич пришел и что-то поменял, я этого не вижу. Думаю, «Локомотив» как был, так и есть, Миранчук как забивал, так и забивает.

Что касается «Спартака», то Тедеско пока не знает, что делать со своей атакующей линией. В двух матчах у него были две разные линии атаки. Перебор нападающих есть, но почему-то Тедеско не может определиться, кто у него основной. Конечно, можно искать, но сколько времени уже прошло, а он ищет и ищет. У Тедеско мы к этому привыкли, он уже полгода в России, и вот эта чехарда происходит. Я заметил, что Бакаев играет не там, где должен играть. Он интересен тогда, когда играет около штрафной, а сейчас он уходит в середину».

«Зенит» после 25 матчей опережает «Локомотив» на 11 очков. Петербургский клуб может во второй раз подряд завоевать чемпионский титул уже по итогам следующего тура, если обыграет в гостях «Краснодар», а железнодорожники потеряют очки в домашней игре против «Сочи».

Матч «Локомотив» – «Сочи» состоится в субботу 4 июля, а в воскресенье 5 июля сыграют «Краснодар» и «Зенит».

«Спартак» 4 июля примет «Тамбов».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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