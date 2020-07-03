«Фиорентина» рассматривает возможность перехода Алексея Миранчука

Сайт журналиста Альфредо Педуллы сообщает, что агенты предложили «Фиорентине» оценить перспективы перехода полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

Источник подчеркивает, что игра Миранчука в матчах группового турнира Лиги чемпионов прошлой осенью впечатлила многие европейские клубы, и Алексей может покинуть «Локомотив» уже после завершения нынешнего сезона.

Ранее в Италии писали об интересе к 24-летнему российскому полузащитнику со стороны «Милана».

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук забил девять голов и сделал пять результативных передач в 22 матчах РПЛ, а также стал автором двух мячей в ворота «Ювентуса» на групповом этапе Лиги чемпионов.