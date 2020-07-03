Четырехкратный чемпион России трудоустроился в Смоленске

Главным тренером этого клуба, которому предстоит дебютировать в Профессиональной футбольной лиге, является другой экс-спартаковец Виктор Булатов. Как сообщает журналист газеты «Рабочий путь» Андрей Петухов, кроме Коновалова, в тренерский штаб команды из Смоленска вошел 54-летний Валерий Шанталосов. Он будет отвечать за работу с вратарями. Будучи футболистом Шанталосов получил известность, выступая за нижегородский «Локомотив» и калининградскую «Балтику». В 1994-м Шанталосов вошел в число лучших 33-х футболистов чемпионата России.

Что касается Коновалова, то ему 45 лет. Он играл на позиции полузащитника за московский «Спартак», «Сокол», «Шинник», «Рубин» и московское «Торпедо». Вместе с красно-белыми Коновалов четыре раза выигрывал чемпионат России.

В 2019-м «Красный» выиграл первенство СФФ «Центр» и по спортивному принципу получил право выступать в ПФЛ.