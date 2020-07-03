Геннадий Орлов: Ни «Краснодар», ни московское «Динамо» не готовы играть, а виноваты судьи!

Геннадий Орлов оценил качество игры команд РПЛ после рестарта чемпионата, а также высказал свое мнение по поводу жалоб на качество работы судей со стороны главных тренеров «Краснодара» и «Динамо» Мурада Мусаева и Кирилла Новикова.

«Качество игры всех команд, включая ЦСКА и «Спартака», сейчас, мягко говоря, не соответствует той российской премьер-лиге, которую мы видели осенью, – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы». – Взять игру «Ростова» и «Краснодара» или «Сочи» с «Динамо». Столько необдуманных действий, потерь мяча, техника… В общем, не готовы. Но все равно футбол интересен противостоянием одних с другими.

Мне нужно кое-что обсудить и больше этого не повторять. Это два тренера. Один – тренер московского «Динамо» Новиков, который дал комментарий после матча, в котором Кокорин забил в самом конце с пенальти, назначенный справедливо. И Кирилл Новиков говорит после игры, что с футболистами они справились, а других людей – победить не смогли. Это обвинение в адрес «Сочи», представляете?

Дальше – Мусаев, молодой тренер из «Краснодара», который только начал учиться на категорию Pro. И он делает заявление о том, что если судьи так будут судить, то можно не заканчивать чемпионат. Кто он такой, Мурад Мусаев? Он еще абсолютно ничего не сделал для российского футбола, а уже делает такое заключение.

Комиссия по этике должна заниматься такими заявлениями и штрафовать, потому что нельзя просто так мазать весь футбол. У нас все ошибаются, и тренеры тоже. У меня огромные претензии к тренерам. Какие? Да они не готовы играть! Ни «Краснодар», ни московское «Динамо». Нет поставленной игры, столько ошибок! А виноваты судьи!»