Болельщики признали Алексея Миранчука лучшим игроком «Локомотива» в июне

Пресс-служба «Локомотива» предложила болельщикам команды выбрать лучшего игрока, сделав голосование безальтернативным. Среди вариантов опроса значились: «Миранчук», «Алексей», «Леша», «Леха», «Брат».
Победил в голосовании вариант «Миранчук», набравший 3663 голосов болельщиков.
Напомним, что после возобновления чемпионата «Локомотив» одержал победы над «Оренбургом» (1:0) и «Рубином» (2:0), а также сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Все четыре мяча своей команды на свой счет записал Алексей Миранчук.
Настало время выбрать лучшего игрока «Локо» в июне! 🔝— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 1, 2020
Команда хорошо провела этот месяц, набрав 7 очков и забив 4 гола в 3 матчах, но кто же внёс наибольший вклад в успех? 🤔
Голосуй в нашей группе во ВКонтакте 👉🏻 https://t.co/yhDIlJ24KY pic.twitter.com/RgPZBvRoLX