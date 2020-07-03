Болельщики признали Алексея Миранчука лучшим игроком «Локомотива» в июне

Пресс-служба «Локомотива» предложила болельщикам команды выбрать лучшего игрока, сделав голосование безальтернативным. Среди вариантов опроса значились: «Миранчук», «Алексей», «Леша», «Леха», «Брат».

Победил в голосовании вариант «Миранчук», набравший 3663 голосов болельщиков.

Напомним, что после возобновления чемпионата «Локомотив» одержал победы над «Оренбургом» (1:0) и «Рубином» (2:0), а также сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Все четыре мяча своей команды на свой счет записал Алексей Миранчук.