Александр Медведев: «Сочи» может оплатить выход Кокорина на поле вплоть до дня игры

- У нас есть контрактные положения ко всем игрокам, которых мы отдаем в аренду. Сумма компенсации - конфиденциальная информация. Дедлайна для платежа нет, «Сочи» может оплатить (выход Кокорина) на поле вплоть до дня игры, - приводит слова Медведева ТАСС.

Напомним, что Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», на правах аренды выступает за «Сочи». В текущем сезоне форвард провел семь матчей в РПЛ и записал на свой счет семь голов.

Добавим, что матч между «Зенитом» и «Сочи» состоится 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в рамках 27-го тура чемпионата России.