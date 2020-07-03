ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 июля 17:04

«Матч ТВ» объявил комментаторов на 26-й тур РПЛ

4 и 5 июля пройдут игры 26-ГО тура рпл, по итогам которых может досрочно определиться чемпион. П

При определенном раскладе «Зенит» оформит титул в Краснодаре. Встречу в столице Кубани на «Матч ТВ» прокомментируют Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, экспертами – Андрей Аршавин и Владимир Быстров.

Пользователи приложения «МАТЧ!» вновь получат возможность высказать своё мнение об игре и задать вопросы экспертам. В 19:45 в приложении заработает чат канала, самые яркие и аргументированные комментарии из которого появятся в студии до и после матча.

Расписание трансляций матчей 26 тура (указано московское время):

4 июля

16:25 АТЧ ПРЕМЬЕР, «Динамо» — «Арсенал», комментаторы Артем Шмельков и Семен Зигаев

18:20 «Матч ТВ», «Спартак» — «Тамбов», комментаторы Георгий Черданцев и Дмитрий Жичкин

18:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Крылья Советов» — «Ростов», комментаторы Константин Генич и Дмитрий Петров

20:25 «Матч ТВ», «Локомотив» — «Сочи», комментаторы Тимур Журавель и Александр Аксенов

20:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ахмат» — ЦСКА, комментатор Денис Казанский

5 июля

16:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Уфа» — «Урал», комментаторы Роман Трушечкин и Артем Кочешев

18:25 «Матч ТВ», «Рубин» — «Оренбург», комментаторы Роман Нагучев и Роман Титов

20:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Краснодар» — «Зенит», комментаторы Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Оренбург» попросил «Рубин» о переносе очной встречиУмер отец Хабиба НурмагомедоваРоскошный салон и яркая обложка: новый Bentley Bentayga 2021Гордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаРумынка, о которой мечтает весь мир
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
«Арсенал» подписал полноценное соглашение с 22-летним полузащитником, права на которого принадлежали «Зениту».
03.07.2020 17:55
Футбол
В понедельник пройдет эфир, посвященный Эдуарду Стрельцову
В понедельник пройдет эфир, посвященный Эдуарду Стрельцову
За что лучший бомбардир СССР был осужден на 12 лет.
03.07.2020 17:32
Футбол
Милик готов подписать контракт с «Ювентусом»
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик согласился на переход в «Ювентус».
03.07.2020 17:30
Футбол
«Матч ТВ» объявил комментаторов на 26-й тур РПЛ
4 и 5 июля пройдут игры 26-ГО тура рпл, по итогам которых может досрочно определиться чемпион. П
03.07.2020 17:04
Футбол
Александр Медведев: «Сочи» может оплатить выход Кокорина на поле вплоть до дня игры
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что «Сочи» может оплатить участие Кокорина в матче с петербургской командой вплоть до дня игры.
03.07.2020 16:47
Футбол
Болельщики признали Алексея Миранчука лучшим игроком «Локомотива» в июне
Полузащитник железнодорожников стал победителем голосования среди болельщиков.
03.07.2020 16:33
Футбол
Вратарь Довбня перешел из «Оренбурга» в «Ротор»
В следующем сезоне волгоградский клуб будет играть в РПЛ.
03.07.2020 15:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Геннадий Орлов: Ни «Краснодар», ни московское «Динамо» не готовы играть, а виноваты судьи!
Известному комментатору не понравилась критика работы арбитров со стороны главных тренеров команд РПЛ.
03.07.2020 14:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Четырехкратный чемпион России трудоустроился в Смоленске
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов стал тренером «Красного».
03.07.2020 14:26
Футбол
«Фиорентина» рассматривает возможность перехода Алексея Миранчука
Российский полузащитник «Локомотива» впечатлил многие итальянские команды в матчах Лиги чемпионов против «Ювентуса».
03.07.2020 14:12
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика