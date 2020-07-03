«Матч ТВ» объявил комментаторов на 26-й тур РПЛ

При определенном раскладе «Зенит» оформит титул в Краснодаре. Встречу в столице Кубани на «Матч ТВ» прокомментируют Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, экспертами – Андрей Аршавин и Владимир Быстров.

Пользователи приложения «МАТЧ!» вновь получат возможность высказать своё мнение об игре и задать вопросы экспертам. В 19:45 в приложении заработает чат канала, самые яркие и аргументированные комментарии из которого появятся в студии до и после матча.

Расписание трансляций матчей 26 тура (указано московское время):

4 июля