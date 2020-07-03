«Матч ТВ» объявил комментаторов на 26-й тур РПЛ

При определенном раскладе «Зенит» оформит титул в Краснодаре. Встречу в столице Кубани на «Матч ТВ» прокомментируют Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян. Ведущим выездной студии выступит Дмитрий Шнякин, экспертами – Андрей Аршавин и Владимир Быстров.
Пользователи приложения «МАТЧ!» вновь получат возможность высказать своё мнение об игре и задать вопросы экспертам. В 19:45 в приложении заработает чат канала, самые яркие и аргументированные комментарии из которого появятся в студии до и после матча.
Расписание трансляций матчей 26 тура (указано московское время):
4 июля
16:25 АТЧ ПРЕМЬЕР, «Динамо» — «Арсенал», комментаторы Артем Шмельков и Семен Зигаев
18:20 «Матч ТВ», «Спартак» — «Тамбов», комментаторы Георгий Черданцев и Дмитрий Жичкин
18:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Крылья Советов» — «Ростов», комментаторы Константин Генич и Дмитрий Петров
20:25 «Матч ТВ», «Локомотив» — «Сочи», комментаторы Тимур Журавель и Александр Аксенов
20:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ахмат» — ЦСКА, комментатор Денис Казанский
5 июля
16:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Уфа» — «Урал», комментаторы Роман Трушечкин и Артем Кочешев
18:25 «Матч ТВ», «Рубин» — «Оренбург», комментаторы Роман Нагучев и Роман Титов
20:25 «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Краснодар» — «Зенит», комментаторы Сергей Кривохарченко и Нобель Арустамян