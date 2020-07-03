В понедельник пройдет эфир, посвященный Эдуарду Стрельцову

Об Эдуарде Стрельцове поговорят:
Светлана Замлелова — писатель, критик, переводчик, кандидат философских наук. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Автор книги «Эдуард Стрельцов. Воля к жизни» о самом противоречивом советском футболисте.
Николай Яременко — главный редактор, генеральный директор газеты «Советский спорт», филолог. Возглавлял редакции «Говорит Москва» и «Радио Спорт». Автор 12 книг про футбол.
В эфире Светлана и Николай обсудят
личность Эдуарда Стрельцова, его взлеты и падения,
воспоминания коллег — футболистов, тренеров, сотрудников завода — о Стрельцове,
триумфальное возвращение Стрельцова в большой спорт после отсидки.
После дискуссии можно будет задать спикерам вопросы и заказать книгу «Эдуард Стрельцов. Воля к жизни».
Прямой эфир пройдет 6 июля в 19.00 в Instagram БОМБОРЫ и «Советского спорта».