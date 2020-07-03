В понедельник пройдет эфир, посвященный Эдуарду Стрельцову

Об Эдуарде Стрельцове поговорят:

Светлана Замлелова — писатель, критик, переводчик, кандидат философских наук. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Автор книги «Эдуард Стрельцов. Воля к жизни» о самом противоречивом советском футболисте.

Николай Яременко — главный редактор, генеральный директор газеты «Советский спорт», филолог. Возглавлял редакции «Говорит Москва» и «Радио Спорт». Автор 12 книг про футбол.

В эфире Светлана и Николай обсудят

личность Эдуарда Стрельцова, его взлеты и падения,

воспоминания коллег — футболистов, тренеров, сотрудников завода — о Стрельцове,

триумфальное возвращение Стрельцова в большой спорт после отсидки.

После дискуссии можно будет задать спикерам вопросы и заказать книгу «Эдуард Стрельцов. Воля к жизни».

Прямой эфир пройдет 6 июля в 19.00 в Instagram БОМБОРЫ и «Советского спорта».

