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В понедельник пройдет эфир, посвященный Эдуарду Стрельцову
03 июля 17:32

В понедельник пройдет эфир, посвященный Эдуарду Стрельцову

За что лучший бомбардир СССР был осужден на 12 лет.

Об Эдуарде Стрельцове поговорят:

Светлана Замлелова — писатель, критик, переводчик, кандидат философских наук. Член Союза писателей России и Союза журналистов России. Автор книги «Эдуард Стрельцов. Воля к жизни» о самом противоречивом советском футболисте.

Николай Яременко — главный редактор, генеральный директор газеты «Советский спорт», филолог. Возглавлял редакции «Говорит Москва» и «Радио Спорт». Автор 12 книг про футбол.

В эфире Светлана и Николай обсудят

  • личность Эдуарда Стрельцова, его взлеты и падения,

  • воспоминания коллег — футболистов, тренеров, сотрудников завода — о Стрельцове,

  • триумфальное возвращение Стрельцова в большой спорт после отсидки.

После дискуссии можно будет задать спикерам вопросы и заказать книгу «Эдуард Стрельцов. Воля к жизни».

Прямой эфир пройдет 6 июля в 19.00 в Instagram БОМБОРЫ и «Советского спорта».

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