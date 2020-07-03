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03 июля 19:00

Отец Глушенкова: Если Максим проявит стабильность в «Крыльях», то должно получиться и со «Спартаком»

Александр Глушенков, отец Максима Глушенкова, прокомментировал сообщения об интересе к полузащитнику со стороны «Зенита».

- Пока рано об этом говорить, пускай в «Крыльях» стабильно заиграет - следующие пять туров на таком же уровне. Думаю, если проявит такую же стабильность, то должно получиться и со «Спартаком». Может, кто-то еще интерес проявит, - цитирует Александра Глушенкова «Матч ТВ».

Напомним, что контракт Максима Глушенкова со «Спартаком» действует до лета 2023 года, а сумма отступных составляет пять миллионов евро.

В текущем сезоне РПЛ хавбек, выступающий в данный момент на правах аренды за «Крылья Советов», провел семь матчей и отметился двумя забитыми мячами.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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