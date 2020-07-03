Игорь Егоров: Можно понять негодование тренеров, когда судьи смотрят момент 12-13 минут

- Если люди пошли смотреть VAR - они должны принять единственно верное решение. Можно понять (негодование) тренеров, когда судьи смотрят момент 12-13 минут в конце первого тайма. Нужно принимать решение быстрее, но это приходит с опытом. Мы должны понять ребят - для всех это первый опыт. Они боятся ошибиться, - передает слова Егорова «РИА Новости».

Напомним, что встреча 25-го тура между «Ростовом» и «Краснодаром» (1:1) стала самой продолжительной в истории чемпионатов России. В связи с тем, что в компенсированное время второго тайма арбитрам матча потребовалось несколько минут, чтобы вынести вердикт о назначении пенальти, команды провели на поле в общей сложности 111 минут 15 секунд.

Позже руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи заявил, что в организации остались недовольны тем, сколько времени было затрачено арбитром Виталием Мешковым на принятие решения в данном эпизоде, отметив, что для профессионального футбола неприемлемо, когда от момента нарушения до пробития пенальти проходит более восьми минут.