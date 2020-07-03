«Рубин» ожидает решения Роспотребнадзора по вопросу участия игроков «Оренбурга» в матче 26-го тура

«Решение на принятие участия игроков оренгбургской команды в матче 26-го тура будет принимать Управление Роспотребнадзора. На данный момент игра состоится и «Рубин» продолжает подготовку», - говорится в сообщении пресс-службы казанской команды в твиттере.

В пятницу «Оренбург» обратился с «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура чемпионата России с 5 на 19 июля.

Напомним, что 25 июня стало известно о том, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусом. Оренбургская команда отказалась от участия в матчах с «Краснодаром» и «Уралом», согласившись на технические поражения.