Александр Спивак: Думаю, штрафы не причина того, что Азмун прервал безголевую серию

- Не думаю, что Азмун своим голом «извинился» перед командой. Это нагнетают корреспонденты. У всех бывают матчи без голов - даже Кержаков, бывало, по десять игр не забивал. Мы все видели, что Азмун умеет забивать. Думаю, штрафы не причина того, что он прервал безголевую серию, - цитирует Спивака «РИА Новости».

Ранее иранский форвард был дважды оштрафован клубом за нарушение социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса. Добавим, что в матче против «Тамбова» (2:1), который состоялся в среду, нападающий забил первый гол своей команды. Всего в этом сезоне на счету Азмуна 11 забитых мячей в 24 матчах чемпионата России.