«Оренбургу» засчитано техническое поражение в матче против «Урала»

Как сообщает пресс-служба организации, за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча, «Оренбургу» засчитано поражение со счетом 0:3.

Напомним, что 25 июня стало известно о том, что шесть игроков и два сотрудника «Оренбурга» заразились коронавирусом. Оренбургская команда отказалась от участия в матчах с «Краснодаром» и «Уралом», согласившись на технические поражения.

Добавим, что в пятницу «Оренбург» обратился с «Рубину» с просьбой о переносе матча 26-го тура чемпионата России с 5 на 19 июля.