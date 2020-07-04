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04 июля 09:29
автор: Виктор Шарафудинов

Лучший бомбардир Евро-2004 Барош объявил о завершении карьеры

15 лет назад чешский нападающий помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.

Бывший футболист сборной Чехии Милан Барош объявил о завершении спортивной карьеры в 38 лет.

«Голова хотела бы продолжить, но тело уже говорит мне заканчивать, – рассказал Барош в интервью британской телекомпании BBC. – Долгое время я имел проблемы со здоровьем. Тело перестало работать на том уровне, как было раньше. Годы не остановить, после любой нагрузки я начал чувствовать такую боль, что невозможно больше продолжать карьеру».

С 2017 года по настоящее время Барош выступал на родине за клуб «Баник» из Остравы. В минувшем сезоне Милан сыграл 16 матчей в чемпионате Чехии, забив 1 гол, а его команда заняла шестое место, не попав в еврокубки.

За 22 года профессиональной карьеры Барош выступал за «Баник», «Ливерпуль», «Астон Виллу», «Лион», «Портсмут», «Галатасарай», «Антальяспор», «Младу-Болеслав» и либерецкий «Слован». Всего на его счету 493 матча, 164 гола и 44 результативные передачи на клубном уровне, а также 93 матча и 41 забитый мяч в составе национальной сборной Чехии. В списке лучших бомбардиров главной команды страны он занимает второе место после Яна Коллера (55 голов в 91 матче).

В 2004 году Барош забил больше всех мячей на чемпионате Европы в Португалии (пять), а в 2005-м стал победителем Лиги чемпионов с составе «Ливерпуля».

источник: BBC
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