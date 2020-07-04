Клопп собирается завершить карьеру тренера, когда закончится его нынешний контракт с «Ливерпулем»

В интервью The Mirror немецкий тренер Юрген Клопп заявил, что у него нет планов продолжать карьеру после того, как в 2024 году закончится его действующий контракт с «Ливерпулем».

«Рой Ходжсон тренирует в 73 года? Я не знаю, чтобы я делал в таком возрасте, – отметил 53-летний Клопп. – Когда я начал тренировать в 33 года, то отмерил себе срок в 25 лет. У меня было семь с половиной лет в «Майнце», семь в «Дортмунде», а в 2024 году пройдет 23 года с момента начала карьеры. Никаких планов после этого у меня нет.

Когда придет время, я надеюсь, что буду все еще здоров, и я смогу сказать: «Отлично, я любил тренерскую работу, но теперь я хотел бы наблюдать, как этим занимаются другие люди».

А еще я скажу: «Увидимся позже, желаю вам всего наилучшего, удачи, люблю вас всех, но не звоните по футбольным вопросам». Такой у меня план».

Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года. В 2019-м мерсисайдцы под его руководством стали победителями Лиги чемпионов, а в нынешнем сезоне досрочно выиграли чемпионат Англии за семь туров до конца турнира.