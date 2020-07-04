РПЛ назвала Семака лучшим тренером июня

Российская премьер-лига признала главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером июня.
«За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за Игоря Шалимова», – сказано в сообщении пресс-службы лиги.
📢 Сергей Семак — лучший тренер июня!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
📊 За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Игоря Шалимова.#ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/uHq4P0QONI
В трех турах после рестарта сезона «Зенит» одержал три победы, обыграв ЦСКА (4:0 в гостях), «Крылья Советов» (2:1 дома) и «Тамбов» (2:1 в гостях).