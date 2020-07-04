РПЛ назвала Семака лучшим тренером июня

В трех турах после рестарта сезона «Зенит» одержал три победы, обыграв ЦСКА (4:0 в гостях), «Крылья Советов» (2:1 дома) и «Тамбов» (2:1 в гостях).

📢 Сергей Семак — лучший тренер июня! 📊 За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свой голос за Игоря Шалимова. #ТренерМесяца #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/uHq4P0QONI

«За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за Игоря Шалимова», – сказано в сообщении пресс-службы лиги.

Команда Семака после 25 матчей опережает «Локомотив» на 11 очков. Петербургский клуб может во второй раз подряд завоевать чемпионский титул уже по итогам 26-го тура, если обыграет в гостях «Краснодар», а железнодорожники потеряют очки в домашней игре против «Сочи».

Матч «Локомотив» – «Сочи» состоится сегодня 4 июля, а в завтра 5 июля сыграют «Краснодар» и «Зенит».