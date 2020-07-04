ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 июля 10:27
автор: Виктор Шарафудинов

РПЛ назвала Семака лучшим тренером июня

После рестарта сезона «Зенит» одержал три победы подряд.

Российская премьер-лига признала главного тренера «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером июня.

«За главного тренера «Зенита» проголосовали болельщики и РПЛ. Эксперты телеканала «Матч Премьер» отдали свой голос за Игоря Шалимова», – сказано в сообщении пресс-службы лиги.

В трех турах после рестарта сезона «Зенит» одержал три победы, обыграв ЦСКА (4:0 в гостях), «Крылья Советов» (2:1 дома) и «Тамбов» (2:1 в гостях).

Команда Семака после 25 матчей опережает «Локомотив» на 11 очков. Петербургский клуб может во второй раз подряд завоевать чемпионский титул уже по итогам 26-го тура, если обыграет в гостях «Краснодар», а железнодорожники потеряют очки в домашней игре против «Сочи».

Матч «Локомотив» – «Сочи» состоится сегодня 4 июля, а в завтра 5 июля сыграют «Краснодар» и «Зенит».

источник: РПЛ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В «Локомотиве» предложили выбрать лучшего игрока июня из пяти вариантов МиранчукаСтала известна стоимость нового Honor 30 Youth EditionСостоялась презентация электрокроссовера BYD Tang EV с запасом хода 500 кмЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаОт чего на самом деле умер отец Хабиба НурмагомедоваЧто убило легендарного спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова
РПЛ признала гол 17-летнего игрока «Ростова» Романова в ворота «Сочи» лучшим в июне (видео)
19 июня ростовчане юношеским составом проиграли 1:10 в матче 23-го тура.
04.07.2020 10:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матч за Суперкубок России может пройти зимой за границей
Окончательного решения о месте проведения игры чемпиона и обладателя Кубка России пока нет.
04.07.2020 10:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
РПЛ назвала Семака лучшим тренером июня
После рестарта сезона «Зенит» одержал три победы подряд.
04.07.2020 10:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Клопп собирается завершить карьеру тренера, когда закончится его нынешний контракт с «Ливерпулем»
На прошлой неделе красные впервые за 30 лет выиграли чемпионат Англии.
04.07.2020 10:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Локомотиву» интересен голландский нападающий болгарского «Левски»
Найджел Роберта в нынешнем сезоне забил 11 голов в 17 матчах.
04.07.2020 09:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Лучший бомбардир Евро-2004 Барош объявил о завершении карьеры
15 лет назад чешский нападающий помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.
04.07.2020 09:29
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Снейдер может возобновить карьеру по примеру Роббена
Бывшему полузащитник сборной Голландии сделал предложение «Утрехт».
04.07.2020 09:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Пресса опять отправляет Месси в «Манчестер Сити»
Аргентинец выступает за «Барселону» с начала профессиональной карьеры.
04.07.2020 08:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Мальорку»
Команда Диего Симеоне занимает третье место в испанской примере.
04.07.2020 08:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ахмат» подписал четырехлетнее соглашение с Богосавацем
«Ахмат» подписал полноценный контракт с сербским защитником с Мирославом Богосавацем.
03.07.2020 22:50
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика