Болельщики, РПЛ и «Матч Премьер» признали Алексея Миранчука лучшим игроком июня

Официальный твиттер Российской премьер-лиги сообщил о том, что 24-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком чемпионата в июне.
За Алексея единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».
🤴 Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх турах и стал лучшим игроком июня!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
🧮 За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ИгрокМесяца #ТинькоффРПЛ #Локомотив pic.twitter.com/lVronVSBtF
Миранчук забил все четыре гола «Локомотива» после рестарта чемпионата. 21 июня его удар принес победу в домашнем матче против «Оренбурга» (1:0), 27-го Алексей оформил дубль в выездной игре против «Рубина» (2:0), а 30-го спас команду Марко Николича от поражения на последних секундах встречи против «Крыльев Советов» (1:1 дома).