Болельщики, РПЛ и «Матч Премьер» признали Алексея Миранчука лучшим игроком июня

Миранчук забил все четыре гола «Локомотива» после рестарта чемпионата. 21 июня его удар принес победу в домашнем матче против «Оренбурга» (1:0), 27-го Алексей оформил дубль в выездной игре против «Рубина» (2:0), а 30-го спас команду Марко Николича от поражения на последних секундах встречи против «Крыльев Советов» (1:1 дома).

🤴 Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх турах и стал лучшим игроком июня! 🧮 За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР! #ИгрокМесяца #ТинькоффРПЛ #Локомотив pic.twitter.com/lVronVSBtF

За Алексея единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Официальный твиттер Российской премьер-лиги сообщил о том, что 24-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком чемпионата в июне.

Сегодня 4 июля «Локомотив» сыграет на своем поле с «Сочи». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Всего в активе Алексея Миранчука девять голов и пять результативных передач в 22 матчах нынешнего сезона РПЛ.