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04 июля 11:16
автор: Виктор Шарафудинов

Болельщики, РПЛ и «Матч Премьер» признали Алексея Миранчука лучшим игроком июня

В трех турах полузащитник «Локомотива» забил четыре мяча.

Официальный твиттер Российской премьер-лиги сообщил о том, что 24-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признан лучшим игроком чемпионата в июне.

За Алексея единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты телеканала «Матч Премьер».

Миранчук забил все четыре гола «Локомотива» после рестарта чемпионата. 21 июня его удар принес победу в домашнем матче против «Оренбурга» (1:0), 27-го Алексей оформил дубль в выездной игре против «Рубина» (2:0), а 30-го спас команду Марко Николича от поражения на последних секундах встречи против «Крыльев Советов» (1:1 дома).

Сегодня 4 июля «Локомотив» сыграет на своем поле с «Сочи». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Всего в активе Алексея Миранчука девять голов и пять результативных передач в 22 матчах нынешнего сезона РПЛ.

источник: РПЛ
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