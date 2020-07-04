ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 июля 14:07
автор: Виктор Шарафудинов

«Ротор» опроверг информацию о возможном отказе выступать в РПЛ

Волгоградцы получили право сыграть в элитном дивизионе впервые с 2004 года.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский опроверг информацию издания «Аргументы недели» о том, что волгоградский клуб намерен отказаться от выступления в РПЛ по финансовым соображениям.

«Эта информация – фейк, – заявил Рекечинский в интервью ТАСС. – Все хорошо, мы готовимся к сезону в РПЛ. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским «Волгарем».

В сезоне-2019/20 «Ротор» занял первое место в ФНЛ. Первенство было завершено досрочно после 27 туров из 38 из-за пандемии коронавируса.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Стали известны имена арбитров матчей 26-го тура РПЛВ жилом доме на Тверской произошел пожарVolvo отзывает более 2 млн своих машин, произведенных с 2006 по 2019 годЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаОт чего на самом деле умер отец Хабиба НурмагомедоваЧто убило легендарного спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова
Сетьен отказался комментировать вероятность ухода Месси из «Барселоны»
В СМИ появилась информация о том, что аргентинец может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» у Хосепа Гвардиолы.
04.07.2020 15:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Павел Худяков: У «Тамбова» нет столько свободных денег, чтобы Мелкадзе сыграл против «Спартака»
Нападающий по-прежнему принадлежит московскому клубу.
04.07.2020 14:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ротор» опроверг информацию о возможном отказе выступать в РПЛ
Волгоградцы получили право сыграть в элитном дивизионе впервые с 2004 года.
04.07.2020 14:07
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мальдини может остаться в «Милане», но точно покинет должность технического директора
Красно-черные занимают седьмое место и борются за попадание в Лигу Европы.
04.07.2020 13:41
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
РПЛ заявила, что в тульском «Арсенале» все здоровы
Сегодня «оружейники» сыграют в гостях с московским «Динамо».
04.07.2020 13:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ни у одного из игроков «Уфы» не нашли коронавируса
Завтра команда Вадима Евсеева сыграет дома с «Уралом».
04.07.2020 13:18
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Леонид Федун: Хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым
Владелец «Спартака» выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова.
04.07.2020 12:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Марадона во времена карантина стал злоупотреблять алкоголем
Чемпион мира 1986 года тренирует клуб «Химнасия и Эсгрима».
04.07.2020 12:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В Армении скандал с договорными матчами. 45 человек отстранены от футбола пожизненно
В нечестной игре улучили пять футбольных клубов.
04.07.2020 11:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Иван Обляков: «Ахмат» набрал хороший ход, но победа над «Спартаком» подарила положительные эмоции
Сегодня вечером ЦСКА сыграет в Грозном.
04.07.2020 11:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика