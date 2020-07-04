«Ротор» опроверг информацию о возможном отказе выступать в РПЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский опроверг информацию издания «Аргументы недели» о том, что волгоградский клуб намерен отказаться от выступления в РПЛ по финансовым соображениям.

«Эта информация – фейк, – заявил Рекечинский в интервью ТАСС. – Все хорошо, мы готовимся к сезону в РПЛ. Сейчас мы готовимся в Волгограде, скоро поедем на сбор в Кисловодск. Там мы планируем сыграть четыре матча, сегодня у нас состоится игра с астраханским «Волгарем».

В сезоне-2019/20 «Ротор» занял первое место в ФНЛ. Первенство было завершено досрочно после 27 туров из 38 из-за пандемии коронавируса.