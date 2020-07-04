Павел Худяков: У «Тамбова» нет столько свободных денег, чтобы Мелкадзе сыграл против «Спартака»

Спортивный директор «Тамбова» заявил, что Георгий Мелкадзе не сможет сыграть против «Спартака» в 26-м туре чемпионата России.

«Мелкадзе не может играть, – рассказал Худяков в интервью «Известиям». – У нас в арендном соглашении прописано, что он не выйдет на поле в матче против «Спартака». Так что с красно-белыми Георгий точно не сыграет.

У нас в договоре прописано, что для выхода на поле против «Спартака» надо заплатить то ли 3 млн, то ли 5 млн рублей – точно не помню. Но у «Тамбова» нет столько свободных денег. Мы не можем заплатить за участие Мелкадзе во встрече с красно-белыми. Так что в ближайшем матче будем пытаться добиться успеха без Георгия».

23-летний воспитанник «Спартака» Мелкадзе с 1 сентября прошлого года выступает за «Тамбов» на правах аренды. В 15 матчах в составе новичка РПЛ Георгий забил шесть мячей.

Матч «Спартак» – «Тамбов» состоится сегодня 4 июля и начнется в 18:30 по московскому времени.