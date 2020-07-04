«Динамо» – «Арсенал». Составы команд

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» объявили составы на игру 26-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер, Жоаозиньо, Филипп, Игбун, Комличенко.
Запасные: Лещук, Плиев, Евгеньев, Грулев, Соснин, Рауш, Карапузов, Школик, Хильемарк, Данилин, Панченко.
«Арсенал»: Шамов, К.Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко.
Запасные: Лодыгин, Нигматуллин, Довбня, Володько, Хагуш, Ковалев, К.Кангва, Пантелеев, Банда, Хлусевич, Э.Кангва, Минаев.