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04 июля 15:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Динамо» – «Арсенал». Составы команд

Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» объявили составы на игру 26-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Ордец, Скопинцев, Юсупов, Нойштедтер, Жоаозиньо, Филипп, Игбун, Комличенко.

Запасные: Лещук, Плиев, Евгеньев, Грулев, Соснин, Рауш, Карапузов, Школик, Хильемарк, Данилин, Панченко.

«Арсенал»: Шамов, К.Комбаров, Беляев, Денисов, Альварес, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Горбатенко, Ломовицкий, Луценко.

Запасные: Лодыгин, Нигматуллин, Довбня, Володько, Хагуш, Ковалев, К.Кангва, Пантелеев, Банда, Хлусевич, Э.Кангва, Минаев.

«Динамо» занимает восьмое место, набрав 32 очка в 24 матчах, а «Арсенал» – 11-е (28 очков после 25 игр).

Тульская команда проводит первый матч после увольнения Игоря Черевченко. К сегодняшнему матчу «оружейников» готовил Сергей Подпалый.

источник: «Советский спорт»
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