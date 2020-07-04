«Рома» может продать Джеко в «Ювентус» из-за финансовых проблем

Туринская газета Tuttosport сообщает, что после завершения нынешнего сезона капитан «Ромы» Эдин Джеко может перейти в туринский «Ювентус».

Римляне испытывают финансовые проблемы, а из-за пандемии коронавируса и ее экономических последствий нынешнему владельцу клуба Джеймсу Палотте не удалось продать клуб техасской корпорации The Friedkin Group, которая была готова покрыть долги «Ромы» в сотни миллионов евро.

В такой ситуации красно-желтые будут готовы рассмотреть вариант продажи 34-летнего Джеко. Стиль игры опытного боснийца нравится нынешнему тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри, который считает, что Эдин легко найдет взаимопонимание со звездами «Старой синьоры» Криштиану Роналду и Пауло Дибалой.

Сумма трансфера может составить около 14 млн евро, но «Ювентусу» предстоит выдержать конкуренцию в борьбе за переход Джеко с миланским «Интером».

Босниец выступает за «Рому» с 2016 года после перехода из «Манчестер Сити» за 11 млн евро. В нынешнем сезоне на его счету 17 голов и девять результативных передач в 35 матчах с учетом выступлений в серии А и Лиге Европы.