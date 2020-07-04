Властимил Петржела: Уверен, у «Зенита» получится оформить чемпионство досрочно

- Игры, конечно, не всегда удается смотреть, но каждую неделю слежу за результатами. У «Зенита» есть все шансы для того, чтобы оформить чемпионство досрочно. Уверен, у них получится это сделать в воскресенье, - приводит слова Петржелы «РИА Новости».

Напомним, что встреча «Краснодар» - «Зенит» состоится в воскресенье в рамках 26-го тура российской премьер-лиги. Если команда из Санкт-Петербурга одержит в этом матче победу, а «Локомотив» в субботу потеряет очки в игре с «Сочи», «Зенит» досрочно станет чемпионом России в этом сезоне.