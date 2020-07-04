Роман Широков: Ошибка Максименко? Там никакой ошибки не было, просто Влашич хорошо пробил

- Ошибка Максименко? Мне кажется, там никакой ошибки не было. Просто Влашич так хорошо пробил, что вратарь не смог подстроиться, - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Добавим, что сегодня «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России сыграет против «Тамбова». Встреча состоится сегодня, 4 июля, в Москве и начнется в 18:30 по московскому времени.

После 25 матчей чемпионата «Спартак» с 32 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Тамбов» с 25 очками располагается на 14-м месте.