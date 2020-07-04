«Крылья Советов» - «Ростов». Стартовые составы команд

Роман Широков: Ошибка Максименко? Там никакой ошибки не было, просто Влашич хорошо пробил

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков не считает, что голкипер «Спартака» Александр Максименко допустил ошибку в моменте с первым голом ЦСКА в матче 25-го тура РПЛ.