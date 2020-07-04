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04 июля 17:33

«Крылья Советов» - «Ростов». Стартовые составы команд

«Крылья Советов» и «Ростов» определились с составами на матч 26-го тура чемпионата России, который состоится сегодня на стадионе «Самара Арена».

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Глушенков, Радонич.

Запасные: Рыжиков, Бельтюков, Карпов, Терехов, Зиньковский, Попович, Антон, Тюрин, Смирнов, Молчанов.

«Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Прошляков.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Рогочий, Ерёменко, Глебов, Черкес, Долгов.

Добавим, что встреча «Крылья Советов» - «Ростов» начнется в 18:30 по московскому времени.

После 25 матчей чемпионата «Крылья Советов» с 23 очками занимают 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 42 очками располагается на четвертом месте.

источник: «Советский спорт»
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