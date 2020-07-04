«Крылья Советов» - «Ростов». Стартовые составы команд

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Глушенков, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Бельтюков, Карпов, Терехов, Зиньковский, Попович, Антон, Тюрин, Смирнов, Молчанов.
«Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Прошляков.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Рогочий, Ерёменко, Глебов, Черкес, Долгов.
Добавим, что встреча «Крылья Советов» - «Ростов» начнется в 18:30 по московскому времени.