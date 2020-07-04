Роман Широков: Потеря очков в матче с «Зенитом» будет катастрофичной для «Краснодара»

- «Зенит» уже докатывается. Понятно, что им было бы приятнее стать чемпионом дома. В то же время хочется сделать это как можно быстрее. «Краснодар» борется за второе место, и потеря очков будет для них катастрофичной, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что встреча «Краснодар» - «Зенит» состоится в воскресенье. Если команда из Санкт-Петербурга одержит в этом матче победу, а «Локомотив» в субботу потеряет очки в игре с «Сочи», «Зенит» досрочно станет чемпионом России в этом сезон.