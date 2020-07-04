Дубль Гринвуда помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Борнмут»

В составе «манкунианцев» голами отметились Мэйсон Гринвуд (29-я и 54-я минуты), Маркус Рашфорд (35, пен.), Антони Марсьяль (45+2) и Бруну Фернандеш (59), у проигравших отличились Джуниор Станислас (15) и Джошуа Кинг (49, пен.).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут» с 27 очками занимает 19-е место.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» в гостях сыграет против «Астон Виллы», а «Борнмут» на своем поле встретится с «Тоттенхэмом».