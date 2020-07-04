«Локомотив» - «Сочи». Стартовые составы команд

Кирилл Новиков: Нжи, Каборе и Шиманьски не сыграют в этом сезоне

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков сообщил, что полузащитники Шарль Каборе, Себастьян Шиманьски и нападающий Клинтон Нжи не помогут команде в нынешнем чемпионате России.