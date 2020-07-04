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04 июля 19:40

«Локомотив» - «Сочи». Стартовые составы команд

«Локомотив» и «Сочи» определились с составами на матч 26-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Чёрный, Рыбчинский, Тугарев, Магкеев, Мухин, Титков, Жоау Мариу, Сулейманов.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, А. Заболотный, Карапетян.

Добавим, что встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 20:30 (Мск).

источник: «Советский спорт»
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