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04 июля 20:13

Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать крупную победу в матче с «Торино»

Футболисты «Ювентуса» переиграли «Торино» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Италии со счетом 4:1.

В составе хозяев поля голами отметились Пауло Дибала (3-я минута), Хуан Куадрадо (29) и Криштиану Роналду (61), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Торино» Коффи Джиджи (87). У гостей точным ударом отличился Андреа Белотти (45+6).

После этой игры «Ювентус» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, «Торино» с 31 очком расположился на 15-м месте.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Милана», а «Торино» дома встретится с «Брешией».

источник: «Советский спорт»
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