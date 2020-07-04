Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать крупную победу в матче с «Торино»

В составе хозяев поля голами отметились Пауло Дибала (3-я минута), Хуан Куадрадо (29) и Криштиану Роналду (61), еще один мяч в собственные ворота срезал защитник «Торино» Коффи Джиджи (87). У гостей точным ударом отличился Андреа Белотти (45+6).

После этой игры «Ювентус» набрал 75 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, «Торино» с 31 очком расположился на 15-м месте.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет против «Милана», а «Торино» дома встретится с «Брешией».