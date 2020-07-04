Сергей Силкин: «Динамо», проиграв «Арсеналу», вычеркнуло себя из списка претендентов на еврокубки

- Думаю, «Динамо» этим результатом вычеркнуло себя из списка претендентов на еврокубки, так как календарь у команды непростой. И уступило оно в большинстве, значит что-то идет не так, - цитирует Силкина ТАСС.

Напомним, что «Арсенал» в гостях взял верх над «Динамо», играя в меньшинстве с 35-й минуты встречи: за две желтые карточки с поля был удален защитник тульского клуба Кирилл Комбаров.

После этой игры «Арсенал» набрал 31 очко и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 32 очками осталось на восьмом месте.