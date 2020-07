Роналду стал первым с 1961 года игроком «Ювентуса», забившим за сезон 25 мячей в серии А

Последний раз подобное достижение покорялось аргентинскому нападающему туринской команды Омару Сивори, отличившемуся 25 голами в 27 встречах сезона-1960/61.

Напомним, что Роналду в субботу отличился голом в домашнем матче 30-го тура серии А против «Торино» и помог «Ювентусу» одержать крупную победу со счетом 4:1.

Cristiano Ronaldo is the first Juventus player to score 25 goals in a Serie A season since Omar Sivori in 1960-61 🤯 pic.twitter.com/t1qtboQoQ6