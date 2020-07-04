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04 июля 21:20

Доменико Тедеско: Пропускать дома три мяча от «Тамбова», безусловно, очень больно

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура против «Тамбова» (2:3).

- Безусловно разочарованы результатом сегодняшней игры. Несмотря на то, что в первом тайме контролировали ход матча и забили один гол, я считаю, что необходимо было забивать второй. Этого нам не хватает на данный момент и над этим нужно работать. Во втором тайме совершили глупую ошибку, которая привела к контратаке. После нее правда смогли забить второй гол. И нужно было развивать успех, поскольку после второго забитого мяча у нас было три или четыре отличных контратаки мы выбегали «три в два» или «три в три». Необходимо было воспользоваться этими моментами, забивать третий и, по большому счету, ставить точку в этой игре. Однако этого не произошло. Пропустили гол со штрафного, потом было это пенальти. Пропускать дома три гола от «Тамбова», безусловно, очень больно. Еще раз повторю, все разочарованы, - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Локомотива», а «Тамбов» дома встретится с «Ахматом».

источник: «Советский спорт»
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