Доменико Тедеско: Пропускать дома три мяча от «Тамбова», безусловно, очень больно

- Безусловно разочарованы результатом сегодняшней игры. Несмотря на то, что в первом тайме контролировали ход матча и забили один гол, я считаю, что необходимо было забивать второй. Этого нам не хватает на данный момент и над этим нужно работать. Во втором тайме совершили глупую ошибку, которая привела к контратаке. После нее правда смогли забить второй гол. И нужно было развивать успех, поскольку после второго забитого мяча у нас было три или четыре отличных контратаки мы выбегали «три в два» или «три в три». Необходимо было воспользоваться этими моментами, забивать третий и, по большому счету, ставить точку в этой игре. Однако этого не произошло. Пропустили гол со штрафного, потом было это пенальти. Пропускать дома три гола от «Тамбова», безусловно, очень больно. Еще раз повторю, все разочарованы, - сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Локомотива», а «Тамбов» дома встретится с «Ахматом».