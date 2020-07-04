Павел Худяков: Боялся после «Зенита», что психологически ребята сломаются

- Должен быть очень сильный психологический перелом в команде благодаря этой победе. Я боялся после «Зенита», что психологически ребята сломаются, но они молодцы, - цитирует Худякова ТАСС.

Напомним, что «Тамбов» в гостях вырвал победу в матче со «Спартаком», дважды по ходу встречи уступая в счете.

Добавим, что после этой игры «Спартак», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Локомотива», а «Тамбов» дома встретится с «Ахматом».