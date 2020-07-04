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04 июля 22:32

«Локомотив» не смог обыграть «Сочи», Алексей Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте

Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Сочи» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на восьмой минуте компенсированного времени второго тайма Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый.

После этой игры «Локомотив» набрал 49 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 30 очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Спартака», а «Сочи» на вызед встретится с «Зенитом».

РПЛ
26-й тур

«Локомотив» – «Сочи» - 0:0 (0:0)

«Локомотив»: Коченков, Чорлука, Серкейра, Идову, Живоглядов, Миранчук, Миранчук, Куликов (Рыбчинский, 72), Крыховяк, Жемалетдинов (Жоау Мариу, 64), Эдер (Сулейманов, 72).

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Цаллагов, Миладинович, Заика, Мостовой, Бурмистров, Новосельцев, Нобоа, Мевля (Полоз, 46), Кокорин.

Предупреждения: Миранчук (10), Жемалетдинов (16), Бурмистров (29), Набиуллин (47), Заика (57), Живоглядов (69).

источник: «Советский спорт»
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