«Локомотив» не смог обыграть «Сочи», Алексей Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.
Отметим, что на восьмой минуте компенсированного времени второго тайма Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый.
После этой игры «Локомотив» набрал 49 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 30 очками занимает 11-ю строчку.
В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Спартака», а «Сочи» на вызед встретится с «Зенитом».
РПЛ
26-й тур
«Локомотив» – «Сочи» - 0:0 (0:0)
«Локомотив»: Коченков, Чорлука, Серкейра, Идову, Живоглядов, Миранчук, Миранчук, Куликов (Рыбчинский, 72), Крыховяк, Жемалетдинов (Жоау Мариу, 64), Эдер (Сулейманов, 72).
«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Цаллагов, Миладинович, Заика, Мостовой, Бурмистров, Новосельцев, Нобоа, Мевля (Полоз, 46), Кокорин.
Предупреждения: Миранчук (10), Жемалетдинов (16), Бурмистров (29), Набиуллин (47), Заика (57), Живоглядов (69).