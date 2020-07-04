«Локомотив» не смог обыграть «Сочи», Алексей Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что на восьмой минуте компенсированного времени второго тайма Алексей Миранчук не реализовал 11-метровый.

После этой игры «Локомотив» набрал 49 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 30 очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет против «Спартака», а «Сочи» на вызед встретится с «Зенитом».

РПЛ

26-й тур