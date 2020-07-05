Калиниченко – о «Спартаке»: Этой команде катастрофически не хватает лидеров

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оставил запись в своем Twitter после поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Очень «Спартак» в этом сезоне. Поэтому никто не боится… Ни соперники, ни судьи. И сами себе не доверяют, сами себя раздражают. Все в голове.

Еще этой команде катастрофически не хватает лидеров. Да что лидеров, хотя бы одного лидера», – написал Калиниченко.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестую строчку в таблице РПЛ. У «Тамбова» – 28 очков и 12-я позиция.

В следующем туре москвичи сыграют против «Локомотива», а «Тамбов» встретится с «Ахматом».