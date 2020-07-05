ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 июля 08:59
автор: Артур Гичунцев

Калиниченко – о «Спартаке»: Этой команде катастрофически не хватает лидеров

Накануне, 4 июля команда Доменико Тедеско уступила на своем поле «Тамбову» (2:3).

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко оставил запись в своем Twitter после поражения от «Тамбова» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

«Очень «Спартак» в этом сезоне. Поэтому никто не боится… Ни соперники, ни судьи. И сами себе не доверяют, сами себя раздражают. Все в голове.

Еще этой команде катастрофически не хватает лидеров. Да что лидеров, хотя бы одного лидера», – написал Калиниченко.

«Спартак», набрав 32 очка, занимает шестую строчку в таблице РПЛ. У «Тамбова» – 28 очков и 12-я позиция.

В следующем туре москвичи сыграют против «Локомотива», а «Тамбов» встретится с «Ахматом».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Как Кокорину сделать «Зенит» чемпионом. Главная интрига 26-го тура РПЛСтали известны имена арбитров матчей 26-го тура РПЛУЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов в новом сезонеИзвестно, от чего на самом деле скончался отец НурмагомедоваЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаРумынка, о которой мечтает весь мир
Калиниченко – о «Спартаке»: Этой команде катастрофически не хватает лидеров
Накануне, 4 июля команда Доменико Тедеско уступила на своем поле «Тамбову» (2:3).
05.07.2020 08:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» – «Зенит»
Встреча состоится на домашней арене «быков».
05.07.2020 08:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Челси» на своем поле разгромил «Уотфорд» и вернулся на четвертое место в АПЛ
Футболисты «Челси» переиграли «Уотфорд» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
04.07.2020 23:55
Футбол
Александр Соболев: Игра была наша, но мы проиграли, это недопустимо, даже несмотря на судейство
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал поражение команды в домашнем матче с «Тамбовом» (2:3).
04.07.2020 23:30
Футбол
Игорь Гамула: Наверное, Гончаренко поехал в Белоруссию и поколдовал
Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат матча чемпионата России между «Ахматом» и ЦСКА (0:4).
04.07.2020 23:12
Футбол
«Бавария» двадцатый раз в истории выиграла Кубок Германии
Футболисты «Баварии» обыграли «Байер» в финальном матче Кубка Германии.
04.07.2020 22:55
Футбол
Алекс Крал: За поражение от «Тамбова» в первую очередь мы должны спросить с игроков
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал считает, что игроки виноваты в поражение на своем поле в рамках 26-го тура РПЛ (2:3).
04.07.2020 22:40
Футбол
«Локомотив» не смог обыграть «Сочи», Алексей Миранчук не забил пенальти на 98-й минуте
Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Сочи» в домашнем матче 26-го тура чемпионата России.
04.07.2020 22:32
Футбол
«Ахмат» – ЦСКА – 0:4. Как это было
«Ахмат» – ЦСКА – 0:4. Как это было
Следи за матчем вместе с «Советским спортом».
04.07.2020 22:20
Футбол
ЦСКА в гостях разгромил «Ахмат», забив трижды за четыре минуты
Футболисты ЦСКА одержали победу над «Ахматом» в выездном матче 26-го тура чемпионата России со счетом 4:0.
04.07.2020 22:18
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика