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05 июля 09:38
автор: Артур Гичунцев

Клопп назвал фаворитов Лиги чемпионов

Его команда покинула борьбу, уступив в 1/8 финала мадридскому «Атлетико».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает «Манчестер Сити» и «Баварию» фаворитами нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Конечно, без удачи никуда, но я всегда говорил, что для победы нужно подготовить идеальный состав. Я не говорю, что у других команд нет шансов, я просто считаю, что у «Сити» и «Баварии» их больше.

Конечно, я буду смотреть этот турнир. Мне даже немного грустно, что «Ливерпуль» больше не претендует на трофей», – цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, до паузы, вызванной пандемии коронавируса, «Сити» провел первый матч 1/8 финала с мадридским «Реалом» и одержал победу (2:1). Что касается «Баварии», то мюнхенский клуб на выезде разгромил «Челси» (3:0).

Ранее сообщалось, что УЕФА решил доиграть Лигу чемпионов на стадионах Португалии.

источник: «Советский спорт»
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